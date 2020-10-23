今天是24節氣裡的「霜降」，代表秋去冬來、補冬養身，俗語說秋冬進補、春天打虎，王品集團旗下多個鍋物品牌陪大家溫暖過冬，尤其是油花分布完美、肥瘦比例均衡的「霜降牛」更是補冬最佳選擇。「藝奇」於台中大墩店／台北中山北店／台北敦化北店三店推出岩燒日料，嚴選美國Prime級霜降牛肉，減去調味、以岩燒保留完整牛肉風味，將肉質帶入不同層次，滿足消費者「大口吃肉」又無負擔的肉欲，特殊日式醬料更帶出肉品的不同滋味。

成軍16年的燒肉品牌-原燒，升級為原燒O-NiKU，推出符合市場需求的雙人套餐組合，其中極上和牛套餐_雙人($2288，10％服務費另計)，特選霜降和牛，採用澳洲M8-M9等級和牛，單面燒烤至浮出肉汁，約5分熟，即可享用入口即化的口感，以及極品和牛、薄切極品和牛等10種肉品海鮮組合。

麻辣鍋人氣品牌-青花驕麻辣鍋，人氣商品仙氣頂級牛三拼盛宴($1088) ，一大盤總重達一臺斤、肉量十足，內含美國極上和牛霜降、美國安格斯低脂牛、美國雪花牛，適合4-5人聚餐享用。所選用的美國極上和牛霜降，擁有美國安格斯牛與日本和牛的優點，在北美洲天然環境下經20個月的穀物飼養，肉質柔嫩多汁，油花均勻甜美，堪稱老饕級美味享受。讓消費者在份量、口感、視覺上皆霸氣升級、一次滿足。

被網友票選十大必吃牛奶鍋之一的聚北海道鍋物，除了牛奶鍋底外主餐推薦：美國極上霜降和牛套餐($558／$658，10％服務費另計)也超高CP值商品，且在台北南京東及中壢SOGO門店全面升級為新型態概念店，最誘人的是店內設有自助吧，包括新鮮野菜、霜淇淋、甜點與飲料，最低只要$268就能享受無限放題的超值體驗，肉肉控、海鮮族在「聚 北海道鍋物」都能一次滿足。

除上述霜降美味，王品聯合品牌目前推出的「振興五倍送 滿$200送$1000」活動，可在王品集團旗下共21品牌、274間門店使用，並可一次性全額折抵，絕對是餐飲業受惠人數最多、誠意最足、操作最方便的振興活動！只要活動期間(9／28-11／30)內，於王品集團全品牌餐廳單筆消費滿200元，即贈面額100元「王品振興分享券」10張(每筆消費限登錄一位會員，每位會員限 領一次)，將於結帳後5個工作天內，派發至王品瘋美食APP「我的票券」。

10／1起，單筆消費金額滿500元即可折抵一張「王品振興分享券」，消費滿1,000元可折抵兩張，以此類推，不限折抵張數、可全額折抵。

(中時 )