【中天人心內話】駐地記者朱丁榮

國家通訊傳播委員會(NCC)將於26日針對中天換照召開聽證會，《中天新聞台》將被關台傳言甚囂塵上，引發各界質疑打壓新聞自由。對此，《中天新聞台》駐地記者朱丁榮表示，民主的可貴就是在於新聞自由，「那今天如果沒有新聞自由，就不是一個民主的國家」。

《中天新聞台》駐基隆文字記者朱丁榮年資6年，他透露，自己在民國76年底進入這個行業，這行業可以說佔據他人生的一大半，一路從平面到無線電視台，接著再到有線電視台，「台灣的新聞的變化真的很大，我們都有參與過那個驚滔駭浪的年代。」

朱丁榮說，「如果今天沒有新聞自由，就沒有民進黨的存在，民主的可貴就是在於新聞自由，至於什麼叫做新聞自由，其實就是輿論，輿論就是常講的輿論壓力，那今天如果沒有新聞自由，就不是一個民主的國家。」

朱丁榮認為，「民主國家最可貴的就是新聞自由，為什麼？因為新聞自由是民主的櫥窗，也是人民向外求救的窗口，媒體是施政者最好的防腐劑，如果說你的國家是一艘船的話，媒體就是那個瞭望者，眾人的意志是什麼？就是輿論，如果連眾人的意志你都欺，套一句老話就是『人可欺天不可欺』，有一天你會自取滅亡。」

(中時新聞網)