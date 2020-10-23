台東男子因巡視水源失足，特搜隊出動空拍機、攀繩齊救援。(民眾提供／蔡旻妤台東傳真)

台東男子因巡視水源失足，特搜隊出動空拍機、攀繩齊救援。(民眾提供／蔡旻妤台東傳真)

台東知本23日上午傳出受困意外，1名50多歲郭姓男子，前往知本林道瀑布巡視水源，卻失足摔倒跌落7米深山谷。消防局接獲報案後，派遣特搜以及救難人員前往救援，由於受困地點陡峭，特搜隊出動空拍機、攀繩救援才順利將郭男運下山，據義消表示，郭男脊椎受傷，身體也有部份擦傷。

由於郭男受困地點陡峭，消防局先利用空拍機確認地點，再由特搜人員攀爬上山，救難人員利用人力接駁的方式攀繩而下，由於地形抖峭加上山區濕滑，過程中不斷有落石，也讓救援增加難度，所幸歷經2個多小時後，終於順利將傷者郭男運下山，救援時也讓一旁等候的老父親非常緊張，不時詢問傷者郭男傷勢。

此外，救援過程中還出現一個插曲，有1名尤姓消防隊員，剛支援知本山區摔傷受困任務時，左小腿突然遭到虎頭蜂蜇傷，大隊立刻派另一輛救護車將消防隊員送往馬偕醫院急救，所幸隊員還能自行走下車，意識也都清醒。

(中時 )