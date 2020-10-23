統一獅在今年季前被看衰，還被球迷戲稱中職是「三強一弱」，統一獅開季時洋投沒到齊，打得相當辛苦，下半季補齊洋投加上打線實力堅強，目前還有爭冠機會，不過回顧今年的過程，菜鳥代總教練林岳平坦言過程真的很累，但希望能有最好的結果。

統一獅開季不順，洋投先比人家少，7月時一度只剩一名洋投能運用，上半季以第3名作收，下半季才補齊三洋投陣容，且打線火力十足，今日要與富邦悍將進行驟死戰，贏球就保證至少有季後賽可打。

回顧今年投、打陣容，本土牛棚部分有鄭鈞仁、黃竣彥保持穩定，老將傅于剛、江承峰找回過往水準，野手陳傑憲從游擊移防到外野後，不只打擊維持火燙，守備也跟著穩定，最令人驚奇的則是林安可，在春訓主要練投的情況下，竟然繳出32轟全壘打王成績，連林岳平也表示真的很驚訝。

不過身為菜鳥總教練，第一年帶兵就遇上多種情況，「有時候真的累，尤其排不出好的陣容時最累，今年滿多這種情況的，真的很累，但都是過程，如果有好的結果就不累了。」

林岳平表示會把累當作一種過程，希望球隊今晚能有好結果，若統一獅今晚先阻擋富邦悍將封王，就至少保證有季後賽可打，明日若再贏中信兄弟，將暌違7年拋封王彩帶。

(中時 )