寒舍艾麗酒店10月26日起，客房區域10至24樓層加入防疫旅館的行列，收費今日曝光，精緻客房房型每房每晚7,000元起(已含15.5％的政府稅與服務費)，近距離欣賞台北101美景，景隅精緻客房房型每房每晚8,000元起(已含15.5％的政府稅與服務費)，包含早午晚三餐，主廚精心設計多樣化中西式菜色，使用一次性餐具，美味豐盛的三餐陪伴旅客度過14天的隔離期間。

酒店內5樓宴會廳、6樓LA FARFALLA義式餐廳及THE TERRACE 大廳酒吧與7樓EB SPA玩美會所皆正常營運。嚴格執行檢疫旅客與一般民眾動線出入口絕對分流並由獨立部門提供檢疫旅客相關服務，檢疫旅客必須經由專屬獨立入住通道至指定客房樓層，而一般賓客從停車場或由1樓大廳進出，其絕無任何共同接觸及使用共用區域之可能。且持續採取防疫措施，如：員工全面性配戴口罩、量測體溫、各出入口放置乾洗手機、餐廳現場提供酒精棉片，以及定時消毒全館公共區域，為賓客全面把關，共同守護健康，以確保提供安全無虞的空間。

寒舍艾麗酒店強調，酒店擁有3個獨立的排風系統，將停車場、餐廳及客房的空調完全分隔，管路無互相流通之疑慮，敬請賓客安心。除此之外，全方面加強衛生消毒，不僅檢疫旅客通道每次接待一位客人後，即刻消毒其行徑之路線，而且酒店內定時清潔消毒各公共區域，提供大眾消費者衛生安全無虞的環境及空間，與全民共同防疫，攜手共護健康。

以寒舍舌尖味蕾，酒店五星主廚所精心設計出多樣化中西式菜色，為檢疫旅客隔離期間，打造豐盛美味的防疫餐點。早餐包含富有台灣在地經典小食燒餅油條、青蔥豬肉蛋餅、碳烤豬排三明治、香菇皮蛋瘦肉粥、古早味割包、肉鬆油條紫米飯糰等，午餐以異國料理主食為主，如咖哩雞腿蛋包飯、義大利肉醬麵、日式松阪壽喜燒等，最後，晚餐供應豐富的主食餐點，如蜀味乾燒鮮蝦球、富貴酒釀芹菜扣鴨腿、蜜汁沙茶烤雞腿排、麻油雞乾燒松阪肉飯等，為一天畫下美好的飲食，14天餐餐擁有美好滋味及營養均衡的絕佳料理，樂饗隔離期間的健康美味生活。

除此之外，旅客亦可加點客房餐飲中餐點或飲品，包含必吃的開胃菜小點椒麻雞翅，320元，外皮金黃酥脆內裡軟嫩多汁，辛麻溫潤且香氣十足，以及豐盛海味的蜂蜜芥末波士頓龍蝦堡，1,080元，飽滿鮮甜的波士頓龍蝦，搭配香甜的蜂蜜芥末醬，彈嫩鮮美令人愛不釋手。主菜則推薦經典炭烤美國Prime 等級牛小排(6 oz.), 黑胡椒醬汁，1,280元，使用肉質嫩口的美國Prime等級牛小排，炭烤後鎖住充盈豐厚的香甜肉汁，以及伊比利僧帽豬, 榛果, 馬沙拉醬汁，680元，選用「西班牙國寶豬」珍貴的僧帽肌部位，醃製後香煎上色，帶有淡淡橡實香氣的肉質。

中式料理亦有紅燒牛肉麵，620元，嚴選牛筋與牛腩悉心滷製至入口即化，再注入濃郁牛高湯燉煮12小時，自然原味完美呈現，以及古早味金瓜炒米粉，420元綿密的南瓜融入彈嫩有勁的米粉之中，營養美味，香甜可口。

(中時 )