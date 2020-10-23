京滬高鐵公司公告，決定對京滬高鐵票價進行優化調整，實行浮動票價機制。將京滬高鐵時速300至350公里動車組列車二等座公佈票價進行優化調整，同時將商務座、特等座和一等座與二等座的比價關係分別按照3.5倍、1.8倍和1.6倍執行。

公告稱，京滬高鐵將改變目前執行的固定票價做法，實行優質優價、靈活的浮動票價機制，以現行執行票價為基準價實行上下浮動。將北京南站至上海虹橋站全程列車二等座最高執行票價調整為598元（人民幣，以下同），最低執行票價調整為498元。全程列車商務座最高執行票價調整為1998元，最低執行票價為1748元。

公告全文如下：

京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月23日召開的第四屆董事會第六次臨時會議審議通過了《關於優化調整京滬高鐵票價的議案》，為進一步優化京滬高鐵票價結構，解決需求不均衡和供需矛盾等問題，推動京滬高鐵市場化發展，公司決定對京滬高鐵票價進行優化調整。具體內容如下：

一、必要性

2011年6月30日京滬高鐵開通運營以來，客流運量大幅增長，平均客座率高位運行，九年多來始終執行單一票價，未能體現出產品結構的差異化和優質優價的原則，定價市場化程度不高。

二、優化調整原則

1.票價有升有降。按照旅客對圖定旅行時間、席別服務的不同需求合理調整票價，讓廣大旅客有更多的出行選擇。

2.體現優質優價。統籌考慮圖定旅行時間和客座率等因素，合理安排列車票價檔次。

三、實施方案

1.將京滬高鐵時速300~350公里動車組列車二等座公佈票價進行優化調整，同時將商務座、特等座和一等座與二等座的比價關係分別按照3.5倍、1.8倍和1.6倍執行。

2.實行浮動票價機制。改變目前執行的固定票價的做法，實行優質優價、靈活的浮動票價機制，以現行執行票價為基準價實行上下浮動。將北京南站~上海虹橋站全程列車二等座最高執行票價調整為598元，最低執行票價調整為498元。全程列車商務座最高執行票價調整為1,998元，最低執行票價為1,748元。公司將根據客流情況，靈活調整執行票價。同步推出客運服務提質等舉措。

3.京滬高鐵北京南站~上海虹橋站間區間列車參照全程列車執行票價按照運行距離對應調整執行票價。

4.實施時間。自2020年12月23日起開始實施。

四、風險提示

此次票價優化調整對公司業績的影響具有一定的不確定性，公司董事會提醒廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

京滬高速鐵路股份有限公司董事會

(中時 )