百歲人瑞卡片寫「福壽全歸」惹議，家屬緩頰沒惡意。（中天新聞提供）

九九重陽節將至，地方循例舉辦敬老活動，或走訪人瑞表達祝賀之意，但新北金山區卻搞烏龍，致贈人瑞的賀卡上竟出現輓聯所用的「福壽全歸」4字，讓接到賀卡家屬看了很傻眼，將此po上網，不解為何會出這種錯。對此，區長廖武輝承認疏失並致歉，命理師楊登嵙則提醒，收到觸霉頭的卡片，做3個動作就可化解，不讓原本一番好意變了調。

廖武輝日前在臉書上表示，知道很多老人家不能出席重陽敬老餐會，除了循傳統贈送壽桃和麵線，今年還特別到長者家中贈送麵龜和保暖毯子。廖武輝說，致贈中即有家屬告知卡片上的祝賀詞有誤，他真的很感到抱歉，忙中有錯不夠嚴謹，並表示會檢討，後續已逐戶拜訪致歉。

題辭寫「福壽全歸」，到底怎麼用才是正解？名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，福壽全歸意指享福壽而歸道山，即全福、全壽、全終，也就是上了歲數的人壽終正寢。這樣的題辭絕對不能用在活人身上，更何況是還健在的百歲人瑞，不然就會被誤解有詛咒人死之意。楊登嵙說，此題辭通常用在年事高而有福者死亡的告別式場合，最好只用在過世的男性人瑞，女性勉強可用。

收到這種觸霉頭的賀卡該如何化解？楊登嵙建議，首先用剪刀將賀卡剪成碎片（剪開），然後丟到門口（送出），再用掃把掃除丟棄（除霉），就可避免觸霉頭。

(中時新聞網)