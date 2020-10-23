一年一度的屏東四重溪溫泉季活動即將在11月7日登場，今年以「浪漫桃花」做為主題裝點四重溪溫泉公園，近日試燈照片陸續曝光，粉紅燈海宛如桃花片片飄落在廣闊草原上，夢幻美景未演先轟動，已在網路上掀起熱烈討論，還有人等不及正式點燈就搶先來拍，著名的網紅部落客「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」也在臉書分享四重溪的桃花美景。

屏東縣政府表示，今年四重溪溫泉季除了有美麗的桃紅燈海，還有倒映一池桃紅的泡腳池、靜謐舒適的桃林隧道、象徵踩出好人緣的桃花高跟鞋、翩翩飛舞的蝴蝶，以及旅服中心屋簷下隨風飄逸的桃花，都是公園內讓人駐足欣賞的亮點；公園旁文化小徑及溫泉老街，亦染上桃顏，讓民眾泡完溫泉後愜意而行，享受輕鬆自在的溫泉鄉氛圍。

由於四重溪溫泉季桃花實在太浪漫，「但屏東熱情就是多一度」，縣府決定再加上最浪漫的事，特別推出「求婚事務所」，四重溪溫泉季活動期間將徵選三對幸福戀人，縣府幫你免費辦理求婚，只要愛情故事夠精采，通通都可以報名參加，縣府特別準備全套求婚專屬紀念品，包括伴手禮、2020溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及四重溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮，除了紀念品之，還全程紀錄拍攝求婚過程，並製作成影片免費贈予新人留作紀念。請有意願的民眾11月22日前至活動官網（https://www.i-pingtung.com/2020-pths）完成報名，並依指示填妥資料來電確認即可。

此外，今年四重溪溫泉季也預計於11月21日舉辦第一屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色，展示精心製作的服裝與道具，由現場民眾票選出比賽的前三名，第1名可獲得1萬元獎金、第2名5千元、第3名3千元，此外每位參賽者還可獲得泡湯券1張以及1千元交通補助費。屏東縣政府歡迎全國Coser 報名參賽，報名時間即日起至11月5日止，最終將於11月14日於傳播暨國際事務處臉書粉絲專頁公告20組入選名單，並主動聯繫入選者。

更多四重溪溫泉季活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網（https://www.i-pingtung.com/2020-pths）查詢。

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