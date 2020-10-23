針對臺北市跨年活動的疫情備案，北市府表示，將持續朝「按例舉辦」之方向規劃，並隨著疫情變化做滾動式修正。另外，觀傳局已依府級訂定「臺北市新防疫計畫」三階段防疫準則規劃跨年疫情備案之草案，草案內容中的「1例」或「15例」皆指「不明本土個案」，不含境外移入個案。

北市府因應疫情發展做超前部署，自今（109）年6月起研議防疫措施，並早在9月訂定「臺北市新防疫計畫」三階段防疫措施，市府各單位皆據此原則研擬各項防疫措施，並依疫情發展滾動調整。

而觀傳局已依大型活動辦理之防疫原則，初步規劃跨年疫情備案之草案，包含現階段、發生1例個案及15例個案的不同因應措施，而草案內容中的「1例」或「15例」皆指「不明本土個案」，不含境外移入個案。

北市府觀傳局強調，自今年5月起即開始籌備活動內容，全力朝照常舉辦方向規劃及進行各項準備工作，以提供全臺民眾最精采最豐富的跨年節目，目前跨年疫情備案皆為初步規劃，至於備案細節，將於下週開會討論定案後再正式對外公布。

(工商 )