為促進台灣與馬來西亞雙邊經貿合作及技術交流，台馬企業諮詢小組（Business Advisory Group, 以下簡稱BAG）在23日舉辦首屆雙邊會議。由於疫情仍顯嚴重，BAG會議採線上方式舉行，會議以「智慧製造」和「鼓勵投資與強化市場進入」為主軸。

工總強調，台馬BIA（雙邊投資保障協定）已生效超過1/4世紀，為提供雙方投資者更好的投資保障，更新此協議內容實屬必要。在中美貿易與科技戰的當下，台商轉移或增加製造基地至馬國的狀況頻繁，工總期盼新的BIA，能為雙方投資帶來更多的機會與完善台商地投資保障。

台馬BAG，是由台馬雙方企業界人士組成，以擴大台馬民間企業交流，並提供雙方政府建言，台灣方面是由工總擔任總秘書處，並邀集電電公會、機械公會、工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、醫療器材公會、保健營養食品公會、貿協清真推廣中心、商業發展研究院、中華民國物流協會、台北市進出口公會等公協會共同組成，而馬國則由馬來西亞製造商聯合會（Federation of Malaysian Manufacturers, FMM）擔任總祕書處。

台方BAG是由工總常務監事胡定吾擔任主席，馬國則由FMM理事李祖國擔任主席，雙方約議將定期統整智慧製造、資訊服務及新創、醫藥醫材、清真、電商物流等產業意見向雙方政府提供經貿政策建言。會議結論將交台馬經濟合作委員會（MTECC）作為政策建議。

23日的首次會議，由雙方主席共同主持，工總指出，會中台馬雙方，針對物聯網、工業4.0、智慧城市、資通訊科技、醫藥醫材、清真產業與電商物流提出各項專業意見，以促進雙方產業技術的合作與交流，並提升台商在馬來西亞當地市場的競爭力。

工總指出，FMM也特別關注智慧製造領域台灣的技術優勢，期望能引進台灣專家學者提供技術與意見，幫助提升馬國智慧製造的能力。

(工商 )