中華電信今(23)日上午8時在全台500餘間指定門市及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro，客戶反應熱烈！依中華電信銷售統計，iPhone 12 Pro系列機型，銷售特別熱烈，為果迷在新機開賣首波選購的高階旗艦主力機型，果迷除鍾情iPhone經典色，蘋果今年推出的新色「太平洋藍」如所料為果迷首選！

iPhone12新機首賣日，中華電信統計最新銷售數字，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔比最高，而前3名最搶手機型分別為「iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍」、「iPhone 12 Pro 256G 石墨黑」、及「iPhone 12 128G的黑色、白色與藍色」。

中華電信感謝果迷一路相挺，凡於2020年12月31日前申辦iPhone 12系列新機任一機型，搭配中華電信「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，提供iPhone12 Pro 128G及全新Apple Watch等蘋果產品(60名)，總計5階段累計抽獎，如沒抽中者，還可參加後續抽獎，越早購買，中獎機率愈高！並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，豪禮金額數百萬。

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