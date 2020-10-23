近期國內不斷新增境外移入案例，台北市長柯文哲先前也表示，若本土案例達15例，將取消晚會。而台北101董事長張學舜今(23)日則霸氣表示，不論台北市否舉辦跨年晚會，但煙火一定會照放。

各界關心台北101今年跨年煙火是否正常施放，而今日101也舉辦記者會說明，董事長張學舜表示，台北101將遵照董事會原決議，如期施放今年的跨年煙火大秀，迎接新的一年到來，規模將會和往年差不多。張學舜也指出，在防疫期間更應該施放煙火大秀，來鼓舞士氣、激勵人心，和國人一同迎接新年的到來。

張學舜進一步指出，從疫情爆發至今，因中央流行疫情指揮中心處理得當，以及國人高度防疫意識，台灣目前並無本土病例產生，在全世界疫情仍然嚴峻之下，台灣民眾還能過著優雅自由的正常生活，代表台灣防疫作為相當成功，也對國人的防疫意識深具信心。

張學舜表示，台北101期望透過今年的跨年煙火大秀，鼓舞人心、迎向希望、一起迎接嶄新的2021年。最後，張學舜也不忘呼籲國人，在觀賞精彩煙火時，仍需配合中央流行疫情指揮中心規定，做好防疫措施。

(中時新聞網)