大坑9號步道向來是台中市熱門景點，為吸引更多人潮、帶動當地興盛，台中市政府近3個月整修，23日舉行完工啟用典禮，吸引山友「開團」組隊首爬，欣賞全新的步道美景，呼讚賞是「台中陽明山」，9號步道整修後，盼吸引更多人潮到大坑地區觀光，振興當地經濟。

市長盧秀燕表示，中市大坑9號步道使用頻繁，日積月累、造成多處木棧道破損、傾斜，為維護遊客安全，施工以3索欄杆取代木質欄杆，觀光旅遊局進行近3個月整修改善，並架高木棧道創造生物廊道。

盧秀燕說，大坑共12條步道，為提供遊客良好遊憩空間，她在擔任立委時期即積極爭取經費整修，持續編列經費修繕，這2年已投入近1.2億元，明年再編列約3000萬元，大坑就像台中的陽明山，盼透過步道整修吸引更多人潮到大坑遊玩，振興地方經濟。

觀旅局長林筱淇指出，整修工程總長度約225公尺，從生態友善的角度，採取木棧道架高方式創造生物廊道，保留生物孔隙與下方水源，創造大坑觀光永續發展；邀企業認養，攜手打造「台中後花園」讓大坑風景區愈來愈美。

(中時 )