阿部瑪利亞甜美可愛，在圈內挺得人疼。（石智中攝）

今年底阿部瑪利亞將推出個人單曲，目前正在積極籌備中。（石智中攝）

阿部瑪利亞五千台幣闖台灣，每日珍奶好朋友～

24歲日本女星阿部瑪利亞以日本知名女團AKB48出道，後轉戰台灣子團AKB48 Team TP，她去年10月19日在AKB48台北小巨蛋演唱會中正式畢業，選擇繼續留在台灣打拼，從舞台上閃閃發亮的偶像，轉型平易近人的網路節目主持人，而今畢業屆滿1年，是否有過後悔的念頭？她說：「現在是以前沒碰過的世界，很有趣，沒有後悔！」

阿部瑪利亞坦承自己在AKB48待了8、9年，很多崇拜的前輩都畢業了，想說是該向新領域出發，因為當時想學中文，前公司就推薦她到Team TP試試，便牽起與台灣的緣份，而今再回頭看自己畢業演唱會的演出，她有種「那是我嗎？」的感想，「竟然能在小巨蛋表演，我的偶像安室奈美惠在台灣最後的表演也是在小巨蛋。」

阿部瑪利亞笑說雖然一心想留在台灣，但是畢業後不知道自己能做什麼，對未來是沒什麼計畫的，但她也說：「我是射手座，不是會後悔的人，頂多當下覺得可惜，隔天起床就忘了。」幸好主持節目《木曜4超玩》的觀眾都喜歡她，加上主持群的大哥邰智源提攜。

從Team TP到個人，阿部瑪利亞已經在台灣生活了3年，對她而言畢業僅是不再跟前團員一起工作，因大家都在台北，還是很常私約，中秋節她還從《木曜4超玩》節目組的烤肉趴中，把剩的肉帶回家，邀請前團員到家吃烤肉。

至於在日本的AKB48成員，她笑說大家感情好，平均每個月都會被要求寄鳳梨酥、牛肉泡麵回日本，搞得跟專業代購一樣，「她們都沒匯錢給我，只跟我說想要日本的什麼東西可以寄給我，其實日本的東西台灣都有得買，所以我很吃虧。」

阿部瑪利亞在台3年沒跟台灣男生交往過，她透露在前團體想戀愛只能偷偷來，約會都只能在家裡看電影吃東西，讓她有感「男朋友」似乎不是必要的，畢業後她在台灣認識很多新朋友，「覺得有一些男生不錯，但因為我是外國人，沒有自信能好好溝通，覺得曖昧時用中文有難度。」她曾問前輩風田是怎麼學中文的，風田告訴她談戀愛學最快，「但台灣男生對每個女生都很好，我判斷不出來是不是喜歡我。」

阿部瑪利亞今年底將會發行個人單曲，「1個人回到歌手身分會有壓力，以前在團體時，去哪裡都是被安排好的，我們只要做到公司吩咐的，現在變成1個人的話，每個工作人員都是『只幫我做』，我應該更努力表現。」她坦承有時候壓力大到會在家裡會哭，「我還是24歲的小女生，這麼多人幫我做事情，覺得自己不夠厲害，就會情緒崩潰，但哭也不會怎樣，明天要繼續努力。」

(中時 )