台北一名在日商公司任職的翁姓主管，A了公司3千萬公款，在各平台斗內打賞正妹直播主，盜公款東窗事發被逮時，為了賠償公司，請「17直播」退還約有300萬元儲值被拒，提告後北院23日仍判他敗訴，「17」免還。

據「ETtoday」報導，翁男2017年11月間陸續儲值330萬元，目前剩餘「寶寶幣」2557萬7357點，折合台幣約301萬6757元，他2020年1月6日請律師發函終止契約，要求「17直播」把錢退給他。

但「17直播」表示，平台讓他免費看，只有要斗內、跟直播主互動，才需要買點數，翁男付錢後，平台給點數、他也用了其中一部分，不能把剩餘點數算錢要求退款，且翁男是拿公款來儲值，要也是公司來告，他無權要求返還不法所得。

據了解，翁男註冊時畫面上已載明「當您註冊時表示您已同意服務條款…」，既然翁男成功註冊，服務條款自然生效，買了點數平台讓他可以去斗內，就已經完成買賣義務。

法官認為，遊戲條款內已載明「您明確瞭解並同意，您購買點數是經過思考後的購買行為，除法律另有規定，17Media沒有任何責任義務為您提供任何理由退款，因而認定翁男請求退款無理，判17直播免還。

(中時新聞網)