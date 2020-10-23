今年受疫情影響無法出國，年度最後一檔超值優惠「2020 ITF台北國際旅展」，花蓮理想大地渡假飯店看準明年度國旅市場的延燒，推出團購住宿券買五送一的優惠，每張不到4,700元。ITF展場限定獨家滿額好禮，單筆滿額一萬元送套房升等券一張、滿五萬元送兩張套房升等以及現金禮券3,000元；明年2/8前持台北旅展券入住，還有旺日不加價、及平日加贈生態竹筏體驗的驚喜好康。前100名還有神祕Super小驚喜送客。

偽出國旅行正夯，花蓮理想大地不只擁有一望無際的萬坪大草原，園區內更擁有二萬六千多株的樹林植栽，更是全台擁有最多健康空氣財的綠飯店。今年10/30～11/2的台北國際旅展，理想大地將飯店六號碼頭移至展場，策畫如臨實境的西班牙風情飯店實景，加上經典紅磚橋樑跟應許輕艇，讓觀展民眾踏進展覽區，就像親臨飯店實境！代表勇氣和溫暖的飯店吉祥物-Bimo跟Luna，北上與粉絲們互動合照，讓您安心逛展外，還能跟可愛的吉祥物與飯店展覽實境打卡拍照留影。

今年旅展理想大地住宿禮券全年最優惠的一次53折，一泊一食每張優惠5,600元起，一泊二食每張6,700元起，持住宿禮券於明年2/8前入住(春節除外)，平日入住免費贈送生態竹筏體驗，與旺日不加價優惠；履約效期內入住，壽星入住免費升等套房，理想饗樂券四選一每張優惠1,700元起；年度最後一檔超值優惠，加上僅限展場的滿額贈禮：購買住宿禮券單筆發票滿1萬，贈送套房升等券乙張，單筆滿5萬贈送套房升等券二張，加上現金禮券3,000元，多項好康。

除了祭出住宿、餐飲的超值商品外，旅展期間到展場有團購套票的組合回饋，平日團購住宿禮券，購買5張送1張，現場專屬保留房，開放預購春節專案早鳥住宿；無法親赴展場的民眾，也能在理想大地線上旅展官網訂購。

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