金門館熱鬧開幕，縣府送出台金來回機票1張，由台中謝女士幸運獲得。（金門縣府觀光處提供）

跨海參加台中旅展的金門特產，首日就吸引民眾熱烈搶購。（金門縣府觀光處提供）

「2020金門老兵召集令」活動展開3周以來，估計已有1億6686萬元的觀光產值，縣府打鐵趁熱，今（23）日再由觀光處長丁健剛帶隊赴台行銷，希望吸引更多遊客登島吃喝玩樂。

縣府統計，「2020金門老兵召集令」自9月30日展開以來，至10月22日為止，最高紀錄是1位老兵帶30位親友同行，平均1位老兵有8人同遊，平均每人消費金額新台幣1萬3024元，總計活動開跑至今帶動消費金額1億6686萬3369元，觀光產值十分可觀。

由觀光處長丁健剛領軍的行銷團隊，今天挺進台中國際旅展，現場送出金門來回機票1張，與台灣遊客結好緣、博感情，結果由台中謝女士幸運獲得，她很開心的表示要和兒子一起到金門玩，也要買一些特產回台與親友分享。

丁健剛表示，9／30-12／15的「金門老兵召集令」活動，凡曾在金門服役的老兵返金旅遊，就有機會獲得專屬到金禮、紀念酒及神秘小禮物，限量8000份，送完為止。另外，年底金門還有白色秘境單車海洋藝術季及積不可獅等豐富有趣的觀光活動，遊客可提早規畫行程。

金門縣旅行商業同業公會理事長林永標也指出，此次台中旅展特別推出「2020金門老兵召集令」金門自由行3天2夜「機＋酒」每人4800元起，超級優惠的旅展價（2人同行平日價），詳情可洽詢旅展PAK專線082-372121。

觀光處表示，此次旅展集合金門的各項特產，包括上古厝麵線、聖祖貢糖、金合利鋼刀、浯記一條根、老農莊牛肉乾及全國唯一「官窯」名瓷，提供民眾免費品嘗、體驗。想搶好康的民眾可把握這難得機會，用最經濟的預算，享受最超值、豐富的金門旅遊。

旅展現場還有金門觀光特約解說員及穿著草綠服老兵志工群，提供最完整的旅遊諮詢服務。

(中時 )