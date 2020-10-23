苦主貼出自己加油的發票。(圖擷取自爆怨2公社)

太詭異！一名網友表示，自己日前騎著摩托車到加油站加了80元的油，結果騎不3分鐘下秒油表竟然歸零，無奈之下他只好就近找了加油站「再加一次油」。而事後經確認才發現，原來是工讀生當初根本沒把油加入油箱，烏龍真相曝光後，也讓苦主相當無奈。

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，自己到加油站加了80元的95無鉛汽油，下秒他掏出100元付錢，但工讀生卻沒給發票，直到他善意提醒後，對方愣了一下才急忙補上。之後原PO才騎出加油站不到3分鐘，油錶卻突然歸零，無奈之下他只好沿路尋找加油站，再花了85元加油。

事發當下他誤以為自己是油表或是油箱壞了，但他去機車行檢查，老闆卻告訴他一切都正常，這詭異情況讓他形容「當下的我感覺遇見鬼了」，更說自己摩托車是100C.C的小綿羊，不可能加油要花到165元。

貼文發出後不少網友建議原PO可以回到加油站，請他們協助調閱監視器，而事後原PO也更新情況表示，「剛剛該站長通知有調監視器，是這位工讀生有做加油的動作，卻沒把油加入」。根據《東森新聞》報導，加油站事後也坦承疏失，並退回當初的款項80元。

(中時新聞網)