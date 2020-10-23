北埔、峨眉灌溉水源多為大坪溪，因上游有自來水公司取水口，導致農民無水可用，稻田逐日乾渴，灌溉水渠也同樣沒有水。（莊旻靜攝）

北埔、峨眉灌溉水源多為大坪溪，因上游有自來水公司取水口，導致農民無水可用，稻田逐日乾渴，卻因未納入停灌範圍，導致農民既無水用、也無補助。（莊旻靜攝）

北埔、峨眉灌溉水源多為大坪溪，因上游有自來水公司取水口，導致農民無水可用，稻田逐日乾渴，卻因未納入停灌範圍，導致農民既無水用、也無補助。（莊旻靜攝）

峨眉鄉農會總幹事陳冠義批評停灌標準、認定範圍不一，農民無水可用卻又無法領到停灌補助。（莊旻靜攝）

在北埔鄉三代務農的水稻班長謝鴻喜，眼見灌溉水圳沒有水、稻田逐日枯死，正值抽穗期的秧苗無水可用奄奄一息，他急紅了眼。（莊旻靜攝）

新竹縣北埔鄉、峨眉鄉種植稻田面積達56公頃，灌溉水源為大坪溪，為大埔水庫上游，未納入此次桃竹苗停灌範圍，但因水圳上游有自來水取水口，導致農田無水可用，正值抽穗期的秧苗枯死，農民領不到補助又眼睜睜看著水稻死亡，立委林思銘23日舉辦會議，邀集農田水利署等單位，期望協助農民。

農委會農田水利署副署長陳衍源解釋，此次桃竹苗停灌面積為1.9萬公頃，亦有其他鄉鎮農田位於水庫上游，同未列入停灌範圍，若農民稻田乾裂，農委會亦已宣布，可採天然災害補助方式救濟。

北埔鄉長莊明增表示，下游納入補助範圍，上游沒有水卻無補助，「是什麼邏輯？」他也說明，大坪溪有自來水取水口、臨時取水口，均位於灌溉用的南埔圳上游，導致兩鄉農田無水可用，卻又未納入此次停灌範圍，農民血本無歸又無補助，是什麼道理？

水利署雖解釋，此次停灌範圍均為公共用水水庫，鄉親反映的大埔水庫則為農業用水，「這個部分可能就要檢討」。峨眉鄉長王增忠則反批，大埔水庫設於峨眉鄉，受水庫影響，許多建設、用地均有限制，且下游為停灌範圍，上游卻無，讓農民情何以堪？

北埔鄉農會總幹事莊烘岡則指出，大坪溪水圳取水口上游就有兩個自來水公司的取水口，單日抽走3200公噸，導致灌溉無水源可用。北埔鄉水稻班班長謝鴻喜更手持農田乾枯、水圳無水的照片，難掩傷痛的說，等於每天看著秧苗逐日死亡。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義也反映農民心聲，大坪溪同為民生用水水源，農民受此之害，卻不適用停灌範圍補償。林思銘則要求經濟部、農委會重新檢視停灌範圍標準，大坪溪同作為民生用水取水口，影響廣泛；此外也要求經濟部及水利署調查，大埔水庫是否也提供工業用水。

無水用秧苗死卻未納入停灌範圍 農民哭紅眼

(中時 )