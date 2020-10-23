員林市南區公園蜀葵花迷宮，自2015年舉辦花季賞花活動已來，成為每年春天熱門賞花景點；俗稱一丈紅的蜀葵花繽紛綻放，與天爭高。（資料照）

員林市長游振雄（中）強調，蜀葵花季活動從南區公園移至西區舉辦，新地點交通更便利、動線佳，未來不排除將蜀葵花季活動輪流至各區辦理。（資料照）

每年春天吸引各地遊客前來賞花、拍照打卡的員林蜀葵花季，明年第七屆活動，確定將要換地方舉行；由大明里南區公園移師至大埔里西區慢速壘球場農地舉辦。員林市長游振雄說，新地點種植面積規模相當，盼延續蜀葵花季繽紛精神，歡迎各地遊客明春一起來賞花。

2015年起開辦的員林蜀葵花季，廣植上萬株俗稱「一丈紅」的蜀葵花，在清明節前夕，綻放紅、黃、白、粉各色花朵，吸引各地網美網紅前來打卡分享，漸漸擁有全國知名度。近年公所還結合金剛鸚鵡、可愛動物和文創市集，每年都創造數萬人次遊客，為社區帶來人潮與商機。

不過南區公園周邊住宅密集，出入道路又多為小巷弄，近年花季因觀光人潮暴增，人聲鼎沸、加上遊覽車難以進入，影響車輛出入通行，都已造成周邊大明里、大饒里居民困擾；今年花季活動開幕前，更驚傳有心人士噴灑大量不明藥劑，導致近2成花海出現蜀葵葉片枯死、花朵凋零，至今仍未揪出是誰痛下毒手。

游振雄表示，公所結合社區辦理蜀葵花季活動多年，已累積一定經驗模式，但同一片農田連續6年種植蜀葵，對土壤地力而言，需要適度休息，因此今年7月1日租約到期，就與多名地主達成共識不再續約，農地今年種植二期稻作，目前則為里作蔬菜期間。

游振雄說，經過同仁巡視選址，明年蜀葵花田，將選在去年通車的員埔路、壘球場旁；面積約0.8公頃多，規模相當，目前與委外廠商進行議約，並邀請大埔社區參與，預計年底前重新整地、可撒下種子，明春即可在西區重現蜀葵花迷宮，未來不排除以每隔幾年輪流在各區租農地的方式辦理蜀葵花季，擴大社區參與。

(中時 )