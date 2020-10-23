人民幣兌美元在岸價（CNY）23日下午4：30收盤微跌1點，盤中一度跌穿6.69，低見6.6928。

人民幣兌美元在岸價收報6.669，較上日下午4時30分收報6.6689，微跌1點；較晚上11時30分最後成交價6.685，升160點。

離岸價（CNH）一度低見6.6839，截至下午5時42分，離岸價報6.6561，在岸價報6.6683。

官方今日開出的中間價報6.6703，較上日跌147點，終止連升6日。

交易員指出，隨著美國大選臨近，市場避險情緒略升溫，美元走勢也明顯反覆，午後美元逐漸轉弱，人民幣幾乎收復早期跌幅；市場偏謹慎，人民幣或保持寬幅震盪。

另有交易員認為，支撐人民幣匯率升值的基本面因素未出現轉變，市場對人民幣仍有升值預期，如果美元再度轉弱，人民幣經歷波動後料仍面臨升值壓力。

大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，人民幣匯率表現比預期更為穩定，不太擔心人民幣近期的漲勢。她又稱，今年人民幣匯率彈性增強，在全球主要貨幣中表現穩健，未來人民幣匯率仍然會圍繞合理均衡水平波動。

(工商 )