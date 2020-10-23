有會展界的奧斯卡之稱的「國際會議協會（ICCA）」，將於11月1日至3日在高雄舉辦第59屆全球年會，高雄市政府經濟發展局23日在高雄展覽館，舉辦會前記者會，邀集全台超過200位國內產、官、學代表出席，一起見證高雄會展產業的重要時刻。

「高雄準備好了！」高雄市政府秘書長楊明州致詞時表示，要藉ICCA年會，讓高雄躍上世界舞台。

他說，高市府五年來，從競標到舉辦的過程，非常不容易，加上今年疫情攪局，大家都擔心好不容易爭取到的「會展界的奧斯卡」，能否順利舉辦？幸好，高市府團隊透過遠距、線上線下方式規劃議程，讓ICCA年會仍能持續辦理，並作為未來後疫情時代的借鏡。

楊明州指出，此次年會更首創「高雄議定書」（Kaohsiung Protocol）」，針對全球會展嶄新模式和產業趨勢，提供指南，將於本屆年會現場公開簽定，代表高雄將以城市之名，寫入世界會展產業歷史，為台灣會展產業立下重要里程碑。

他說，高市府未來也將持續推動亞灣區會展、觀光、5G、AIoT、數位內容及經濟活動發展，運用海、空雙港優勢，打造高雄成為不輸香港維多利亞港的國際門戶。

與會的經濟部國貿局副局長李冠志表示，今年因為疫情爆發，經濟部與高市府及協力單位，從年初就持續與ICCA總部溝通，非常高興最後睽違28年的ICCA年會，仍可透過視訊順利在台舉辦。

他期待，藉由ICCA年會，展現高雄年輕、開放、多元的特色，把高雄的願景投射在會展產業的發展，透過年會讓國內業者與各國ICCA會員互動，找出後疫情時代會展產業發展的新模式。

(工商 )