一名網友日前和家人一起吃某外國品牌巧克力時，因為想要確認巧克力內是否有內餡，打開後仔細一看竟發現巧克力內有隻活蟲正在蠕動，讓他不禁提醒「下次要吃這種包裝的食物還是看一下再入口」，不過他也自嘲如果吃下去會「活力滿滿」、「現在只害怕有人在我們旁邊打鼓」。

該網友日前在臉書社團報怨2公社上發文表示，他買了知名的國外巧克力後，小孩放入口中後咬了一半，想看看裡面有沒有包餡，接果竟然發現有隻正在蠕動的活蟲正卡在巧克力裡面，不過他似乎沒有覺得特別噁心，反而開玩笑表示，「我們全家每個人都吃了幾顆吃完後覺得……能量滿滿」、「現在只害怕有人在我們旁邊打鼓」。

一名網友想要確認巧克力內是否有內餡，結果竟發現裡面有隻活蟲正在蠕動。（圖／翻攝自臉書社團）

該網友也不忘在貼文中提醒，下次吃這種包裝的食物還是看一下再入口。不少網友也紛紛留言表示，「蟲超大隻的，好噁心」、「以後吃巧克力要撥開了」、「這種沒有密合包裝的都很容易受潮變質，最好買回家就要趕快吃掉」、「巧克力本來就有蟲，正常的」。

事實上，巧克力在製作的過程中，可可豆被分離出來以後會送到附近的加工廠進行發酵和烘培，發酵需要4到7天，曬乾需要5到14天，然後再混合上一些粘土來防霉，這個過程經常需要腳踩，因此不免會有蟲子和齧齒動物混在裏頭，不過都一定會符合美國食品藥品監督管理局發布的《食品瑕疵干預水準》。

(中時新聞網)