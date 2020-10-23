香港品牌Bossini創辦人羅定邦，孫女羅貝兒（Law Bonnie Evita）今年1月底，赴南韓抽脂，卻在手術中因醫護人員疏失慘死，掀起整形圈風暴，這次事件也讓大家重新關注香港傳奇實業家羅定邦，一手創建的羅氏國際集團，曾是《富比世》亞洲50個最富有家族，卻在羅定邦過世後，陸續遇上離奇绑架、整型死亡、家人爭產等，羅氏家族逐漸衰敗。

羅定邦孫女羅貝兒整形慘死(圖片取自Bonnie Evita Chi FB)

實業家羅定邦創辦的羅氏國際集團，旗下包括羅氏針織時裝、羅氏國際集團、羅氏地產、堡獅龍（bossini）等，尤其是bossini曾經風靡台灣，一上市就成為香港最大服裝零售集團，不過羅定邦1996年病逝後，羅氏家族逐漸開始走下坡。

羅貝兒的意外死亡，讓人想起妹妹羅君兒， 2015年一群歹徒闖進羅家，搶走價值200多萬港幣的財物，還綁架當時29歲羅君兒，且被囚禁在山洞，之後靠父親羅家駒應對，終於抓到歹徒，羅君兒也安全救出，就是轟動一時的「飛鵝山綁架案」。

豪門自然免不了爭產，根據羅定邦遺囑，家族財產平分3份，一份給羅家子孫、一份慈善公益，另一份給失散在外的私生子；其中第一份備用財產的分配權，落到次子羅蜀凱手裡。2007年羅定邦四子羅家寶，長女羅穎怡認為二叔企圖私吞財產，要求交出財產分配權，但羅蜀凱主張，父親只要求自己盡量遵照遺願，沒說一定要遵守，認為遺產是亡父對他的饋贈，而這場官司最後判羅蜀凱敗訴，手足感情也徹底破裂。

後來bossini經營也不順，大品牌ZARA、H&M、Uniqlo等快時尚崛起，bossini卻面臨家族內鬥、發展策略失誤，2015年業績下滑，3年後開始虧損，直到去年虧損約1.39億港幣，意外、爭產、品牌虧損等，都讓羅氏家族漸漸殞落。

(中時新聞網)