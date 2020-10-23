台中市議員黃健豪23日在詢時指出，全台各縣市如台北富邦勇士、彰化寶島夢想家、及新竹都有傳出組建職業籃球隊的規畫，台中市先前也與寶島夢想家共同組建「台中市夢想家青年」球隊的培育計畫，是否能夠藉此契機促成在地職業籃球隊誕生。

運動局長李昱叡表示，針對職籃聯盟部分，已在上上個月已有進行接觸，聯盟會選擇部分沒有職業隊的城市來做為合作城市接洽，近期聯盟應會做細節公布。只要合作過程只要合於規範，市府與運動局都會全力促成。

黃健豪針對台中市籃球銜接培訓提出看法，如果未來能成功促成職籃球隊落地，並結合台中的籃球資源，能一路從國中、高中、社會、職籃形成籃球培訓體系，更能將籃球人才留在台中。

李昱叡說，籃球人才培育體系的建置，已朝向五級培訓發展，未來不久應可完成，有關籃球人才的培育：留才、攬才、育才，市府運動局會繼續努力推動完成。

(中時 )