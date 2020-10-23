富邦悍將與統一獅今日在新莊球場進行「天王山之戰」，富邦贏球就封王、統一獅贏球保證有季後賽可打，兩隊高層都親臨現場，此外副總統賴清德也自費買票，身穿黑豹旗外套坐在本壘後方觀戰，並不是坐在VIP室內，其實昨天賴清德就想到場，但是因雨延賽，今日仍進場力挺中職。

這場割喉戰大咖雲集，中職會長吳志揚、祕書長馮勝賢、富邦悍將領隊蔡承儒、富邦金控董事長蔡明興、富邦悍將副領隊陳昭如以及統一獅領隊蘇泰安都到場，坐在賴清德兩側一同觀戰，雖然現場相當濕冷，不過仍坐在本壘後與球迷一同享受比賽。

統一獅20日在臉書粉絲團張貼一則「藏頭詩」，賴清德也在底下留言正確答案「今年要拼總冠軍，外野那群人，球場見！」昨日賴清德準備喉糖、加油外套準備進場加油，可惜比賽因雨延賽，今日則依然到場加油。

賴清德昨日在臉書留言透露，自己曾擔任台南市長，因此支持的「當然是王者之獅」，不過也留言，「我很欣賞富邦高國輝、林哲瑄、林益全等球員，相信明晚的比賽一定精彩緊張。」賴清德是新北市人，有球迷留言他應該要支持新北球隊富邦悍將。

(中時 )