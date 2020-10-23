美國國務院發言人對媒體表示，美國對台灣保持戰略模糊的立場沒有改變，華盛頓長期實施的「一個中國」政策，不同於北京的「一個中國」原則，美國對台灣主權主張不採取立場。

幾十年來，針對如果大陸攻打台灣，美國是否會干預的問題，美國一直刻意保持戰略模糊。有些專家呼籲華盛頓應該放棄長期實施的戰略模糊，但美國國務卿蓬佩奧周三告訴《美國之音》說，美國沒有改變對台灣的政策，希望北京政府遵守對台海和平的承諾。華盛頓認為，保持戰略模糊，不僅能使北京不斷地猜測，也能防止台灣做出可能的挑釁動作。

主張戰略清晰的一派認為：戰略模糊已經無法抑制中國的軍事力量，因此必須要戰略清晰，才能嚇阻大陸武力犯台。不過另一方面，主張戰略模糊的分析認為：如果從戰略模糊轉為清晰、保證協防台灣，反而會逼大陸武力犯台，美國不值得冒這個風險。

美國國務院表示，華盛頓長期實施的「一個中國」政策，不同於北京的「一個中國」原則。中共以這項原則堅稱對台灣擁有主權，但美國國務院表示，美國對台灣的主權主張，並不採取立場。

美國國務院發言人奧特加斯，在專訪中對《美國之音》表示，美國在亞洲並不尋求任何軍事衝突，並且敦促中國大陸尊重印太地區的航行自由權。

奧特加斯說：「我們在中國共產黨的外交政策中看到了這種脅迫和威嚇的行為模式，順便說一下，這種行為也常出現在中共的軍事行動中。我們經常對此表示反對。公海上的航行自由對美國來說至關重要，我認為美國海軍一向致力於確保中國軍方意識到：我們將繼續秉持這一原則。」

(中時新聞網)