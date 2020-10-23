證交所統計，累計今年年初開盤至今（23）日止，共計196個交易日，集中市場總成交金額為37.28兆元，市場日均值為1,902.09億元，股票成交量周轉率為90.68％，突破90％大關，預期11月間即可突破100％；另股票日平均成交量周轉率為0.46％。

證交所統計，今天台股指數收盤為12,898.82點，較上周五12,750.37點上漲148.45點，漲幅約為1.16％，總市值為39.31兆元，較上周五市值38．85兆元增加4,586.17億元，增幅約為1.18％。

此外，本周集中交易市場總成交金額為8,109.29億元，全體上市股票成交金額為7,549.72億元，股票成交量周轉率為2.29％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類2,405.66億元，占全體上市股票交易金額31.86％、，電子零組件類1,236.64億元，占比16.38％、光電類804.75億元，占比10.66％；成交量周轉率前三名產業為：電子零組件類7.5％、光電類6.48％及半導體類5.24％。

(工商 )