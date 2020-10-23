徐乃麟（乃哥）和林真亦主持《星光歡樂城》第三季，24日播出來賓有楊繡惠、NONO、吳采臻、糖糖。楊繡惠過去在第一季曾拿到3萬元獎金，這回在新單元「就是要雷你」輸了遭懲罰，她身穿白洋裝，卻沒人要幫她蓋毯子防走光，她自曝有穿三角內褲不用蓋，乃哥打腳底板前，突然問她停經多久，皮膚是不是開始乾了，她立刻反駁「大家都叫我濕濕小可愛！」強調自己依舊年輕，逗樂全場來賓。

NONO分享他從攝影助理轉節目道具製作，再去當助理，甚至還跟到工地秀過，最後因緣際會轉到幕前，楊繡惠也分享自己曾在廟會主持過，豐富經歷令現場來賓讚嘆。本集來賓女模吳采臻，在綜藝節目活耀一陣子，她分享自己的近況，近期因受到疫情影響，秀場被減少了不少場，現在接近年底才慢慢回溫。

糖糖是星城Online的遊戲直播主，在直播領域已累積3年的經驗，曾累積最高觀看次數5萬人，第一次上節目的她十分緊張，好在乃哥幫她消除許多緊張感，讓她可以放鬆地玩遊戲，笑說希望以後還有機會給乃哥打腳底板。《星光歡樂城》於10月24日晚間10點在狼谷育樂台播出，首播後也將在官方YouTube頻道上架。

本集《星光歡樂城》大合照。左起為NONO、楊繡惠、林真亦、徐乃麟、吳采臻、糖糖。（狼谷育樂台提供）

(中時 )