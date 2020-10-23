由中部五縣市聯手打造的「中臺灣農業行銷展售會」，10月30日將於南投中興新村中興會堂前廣場盛大展出，展售會上將有南投縣、台中市、彰化縣、苗栗縣、雲林縣以各區特色農特產規劃的主題展售區。

南投縣副縣長陳正昇指出，今年中台灣農業博覽會邁進第九屆，前八屆中央農委會皆補助1650萬元，包括主辦縣900萬，其餘縣市各250萬元，惟今年受疫情影響，向中央申請補助，卻因經費用於紓困而補助全部取消。

中台灣各縣市政府沒因此氣餒，反而自力更生為在地農業打拚，轉型舉辦「中台灣農業行銷展售會」，除了南投縣政府扛起主辦縣900萬元的開銷全部自籌，其餘四縣市也力挺出資近百萬協助豐富各縣市展位。

展期間共計有150個攤位，網羅中部縣市新鮮當季農產品，結合優質農會、產銷班、合作社、青農與小農，不僅民眾能採購新鮮、安全的農產品，更可展現中部縣市的農業“五”夠好味。

2020「中台灣農業行銷展售會」期間還有百萬抽獎活動，只要採購精緻農特產品及美食，消費滿千就有機會「轉好運」，獎品有環保電動機車、電動自行車、智慧手機、55吋LED電視等；舞台區更有連串農村再生社區精彩演出，參加有獎問答、遊戲更能搶好獎。

(中時 )