台灣自行車登山王挑戰賽（KOM）於23日上午點燃戰火，該比賽被法國自行車專業雜誌評比為世界十大艱難路線之一，是條和環法大賽齊名的天堂路。今年未受新冠肺炎疫情影響太多，海外來台仍有包括美國、英國、德國、日本、中國等22個國家，共計425位外國選手參與。

10月23日上午9時，賽事進行到中段，距離起點79公里，由臺灣女婿John Ebsen（約翰‧艾伯森）領先，通過標高2150公尺的碧綠神木。

上午10時左右，約翰‧艾伯森率先攻上位於南投仁愛鄉的武嶺終點拿下冠軍，總騎乘時間是3小時26分50秒整。他表示，以前碰過武嶺下雨和低溫，並未因天候因素改變騎乘策略；話雖如此，他今天很早就發動攻勢，最終順利奪冠。

比賽結果總排名由曾經三次拿過KOM冠軍的約翰‧艾伯森封王。年僅22歲的前勁車隊黃冠霖拿下台灣冠軍，同時為總排名季軍；女子組則由台灣的郭家齊封后。

交通部觀光局近年來積極打造KOM成為國際活動品牌，除了提高國際能見度之外，更希望吸引愛好騎車的國際朋友到台灣騎車遨遊，享受好山好水和美味小吃。

交通部觀光局也希望透過自行車節各項活動，除了讓全世界看到臺灣之美，更希望把自行車從觀光遊憩、極限探索導入生活態度。

(中時 )