民進黨政府曾表示，其兩岸政策將「不挑釁」，而國防部日前指出，美方批准的三項對台軍售計畫，「其中兩項飛彈與火箭都可打到大陸沿岸」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，這個說法充分印證，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的現實威脅。

朱鳳蓮表示，民進黨當局所謂「不挑釁」的謊言再次被戳穿。他們公然對大陸進行赤裸裸的軍事挑釁和威脅，不自量力，自取滅亡。

朱鳳蓮重申，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。民進黨當局不斷升級謀「獨」挑釁，最終必然是死路一條。

(中時 )