美售台武器可打到大陸 國台辦：民進黨「不挑釁」謊言又被戳穿 19:212020/10/23 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨政府曾表示，其兩岸政策將「不挑釁」，而國防部日前指出，美方批准的三項對台軍售計畫，「其中兩項飛彈與火箭都可打到大陸沿岸」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，這個說法充分印證，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的現實威脅。 朱鳳蓮表示，民進黨當局所謂「不挑釁」的謊言再次被戳穿。他們公然對大陸進行赤裸裸的軍事挑釁和威脅，不自量力，自取滅亡。 朱鳳蓮重申，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。民進黨當局不斷升級謀「獨」挑釁，最終必然是死路一條。 (中時 ) #民進黨 #兩岸 #不挑釁 #國台辦 #朱鳳蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移除外部勢力 陸對台當務之急 04:102020/10/23 兩岸新聞 美國不可靠 帥化民支持募兵 04:102020/10/23 政治要聞 社論／開鍘法廣貽笑國際 後患無窮 04:102020/10/23 時論廣場 美大選結果牽動全球半導體產業 老謝驚揭台股未來 19:302020/10/23 財經 美售台3大武器 總價520億 美售台3大武器 總價520億 海馬士部署中台灣 兼守南北 04:102020/10/23 政治要聞 空虛的美七項挺台法案 04:102020/10/23 時論廣場 台積電5奈米趕貨！華為Mate 40對戰蘋果i12 最後贏家曝光 15:402020/10/23 財經 未能取得簽證無法赴台 陳同佳重申願投案 17:392020/10/23 兩岸 台印度產業鏈結高峰論壇：智慧城市等3領域交流合作 09:422020/10/23 財經 大陸高調紀念抗美援朝 港媒解讀：警告「這兩國」 10:212020/10/23 政治 兩岸熱門新聞 美俄主宰時代已成過去 普丁：中、德才是新的世界強權 - 政經 對台戰略模糊不變 美：「一中政策」不同於「一中原則」 - 兩岸 習近平：分裂祖國領土 中國必將痛擊 會用侵略者聽得懂的語言來對話 - 兩岸 - 旺報 遭陸拘捕威脅日增 海外美國公民打包回國避險 - 兩岸 布拉莫斯 東風-17 中印互別苗頭 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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