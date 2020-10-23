立法院會今（23）日三讀通過「紓困3.0」追加預算2,099億4,700萬元，外界關注是否會編列紓困4.0特別預算，行政院發言人丁怡銘表示，目前尚未有籌編紓困4.0特別預算的計畫，但若疫情有新發展，會適時因應。

行政院長蘇貞昌則在臉書表示，自疫情開始，政府總計紓困1,340萬人、有103萬名員工免於失業、12萬家廠商免於倒閉。台灣防疫有成，政府也推出種種紓困振興方案，9月的失業率已經降到半年新低。

蘇貞昌說，可是全球每日確診數居高不下、持續影響國內產業。政府要繼續拚防疫、保就業，接下來也是研發、採購疫苗的關鍵時機。所以政院提出「紓困3.0」特別預算追加案，今天立院三讀通過，他特別表示感謝。

丁怡銘說，在全球遭遇武漢肺炎、經濟大受衝擊時，台灣不但能夠正常生活，舉辦各項展覽與群眾活動，也讓失業率逐步下降、零售業和餐飲業等逆勢成長，全年經濟也可望維持正成長。

丁怡銘說，相關預算會持續在立法院的監督下執行，政府團隊也會繼續努力，做出成績。

主計總處指出，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第二次追加預算案經立法院審查及朝野黨團協商溝通，今天完成三讀程序，審查結果為，歲出原列2,100億元，減列5,300萬元，改列2,099億4,700萬元。

刪減項目包括經濟部「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」項下獎補助費5,000萬元、國家通訊傳播委員會「嚴重特殊傳染性肺炎防治」項下業務費200萬元、教育部「辦理受疫情影響之留遊學服務業員工薪資及營運資金補貼」100萬元。歲出所需財源2,099億4,700萬元，全數以舉借債務支應。

(工商 )