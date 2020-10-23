由外貿協會及電電公會共同舉辦2020年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan) 」23日落幕。囿於邊境管制，線上線下採購洽談會逾20國、50位買主、進行200場採購洽談，國內參觀業者人數爆發大幅度成長，年增77%。

貿協指出，觀展外商主要為在臺知名企業，如微軟(Microsoft)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)、亞馬遜（Amazon）、科高 (Google)、愛立信(Ericsson)及Panasonic(松下電器)等，而洽談會則集結美、加、澳、印度、日、星、土耳其、巴西、波蘭及中國大陸等逾20個國家。

全球5G陸續商轉，加速技術運用的革新，本屆電子展及AIoT展可觀察到業者透過跨域及新創團隊合作，推出前瞻性產品與解決方案；首度參加AIoT Taiwan展的仁寶電腦，宣布與思科結盟，推出應用於智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧家居及影音娛樂等五大領域的5G企業解決方案，攜手搶供企業專網商機。

無線通訊量測儀器大廠羅德史瓦茲(R&S)則展示示波器、邏輯分析儀、協定分析儀、數位電壓表、波形與數位訊號產生器的綜合體RTM3000系列，不僅是集頻率分析、遮罩測試和長時間數據採集的專用操作模式之大成，更可快速有效地調試各種電子系統。

新創廠商亞迪電子展出非接觸式生理照護系統「Hexagram」，結合熱感應與雷達技術，使受照護者免除穿戴裝置的約束，達到即時且全天候的監測，這個系統目前已與臺灣高醫及新光醫院合作，更受到日本mmobility株式會社(MMB)的青睞，進軍日本長照市場。

另一大亮點則是由經濟部工業局攜手AWS及NVIDIA(輝達)共同展出「智慧應用新創館」，來自智慧健康照護、智慧城市及智慧製造領域的AIoT應用新創團隊，期許擴大智慧服務應用範圍，造福更多族群，2021年展覽預計將於10月20至22日辦理，持續引領電子展業最新產業趨勢。

(工商 )