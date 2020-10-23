國壽十月獵地、買樓動作頻頻！繼16日標下總投資金額45億的台北大學建國校區BOT案，國壽23日又公告購置兩筆不動產，分別砸46.8億元買下桃園市八德區「廣豐新天地」、10.19億買下中壢土地。國壽副總林昭廷表示，「廣豐新天地」承租戶都是長期租戶其租金收益率達3％至3.5％之間，而購置中壢土地將蓋自用大樓使用。

林昭廷表示，國壽此次買下「廣豐新天地」，主要看好其租金收益率達3％至3.5％之間，此次以46.8億元買下後，原承租戶租約都照舊，其承租戶有家樂福、迪卡儂都是長期租戶，是相對優質標的。

至於購置桃園市中壢區石頭段土地則是要建造國壽自用大樓。林昭廷表示，國壽在中壢的營業單位人力眾多，所需辦公面積達2,700坪，但目前國壽在中壢自用辦公室只有800坪，經評估後決定自建大樓，預計大樓完工後可有5千坪使用空間。

為去化資金，國壽積極投資不動產，光是十月就有三筆不動產交易，總投資金額達101.99億元，除了廣豐新天地、中壢土地外，國泰人壽16日才剛與永聯物流開發共同成立專案公司，標下台北大學舊稱中興法商的校區，將以四年時間、總投資成本45億元，重建成總面積逾1.5萬坪的複合式商用大樓。

由於國外投資風險及避險成本升高，壽險資金2020年已明顯重回不動產市場，據保險局最新統計，2020年前八月壽險業投資性不動產增加1,808億元，若扣掉認列不動產增值利益580億元，仍增加投資金額達1,228億元，創歷年新高。另外，今年壽險投資地上權金額達508億元，可協助地方經濟與產業發展，資金也明顯流往BOT案，算是政府鼓勵的引導壽險資金投資公共建設。

(工商 )