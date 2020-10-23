去年締造3萬人以上參觀紀錄的台南安平遊艇展，今年將從11月20日到22日，一連舉辦3天，這個第二屆的台南安平遊艇展，是台灣唯一遊艇結合SUPER CAR賽車活動的嘉年華。

亞果遊艇集團23日表示，這次的台南安平遊艇展，亞果遊艇集團將讓遊艇嘉年華的與會者，感受如臨歐洲海外遊艇碼頭的風光，宛如置身於地中海摩納哥街頭，充滿時尚度假氛圍，不用飛到海外，也能近距離感受海洋風情。

亞果指出，台南安平遊艇展期間，將有熱情奔放的國際級表演、伊林模特兒船艇時尚拍照展演、Surface Bikini遊艇時尚走秀、精采漫威水行俠、海洋Cosplay大遊行等精采活動。

亞果說，展覽期間，結合玩樂與美食的市集，透過台灣最大的遊艇休閒場域，在台南安平提供獨特的海洋生活樂趣，讓民眾感受浪漫海洋休閒魅力，享受遊艇碼頭波光粼粼的悠閒時光。

亞果指出，展區分成海陸兩部分，為了營造海上慶典氛圍，安平遊艇碼頭將匯集全台北中南近50多艘船艇，各種尺寸及來自世界各地品牌遊艇帆船，在陸上部份，將由台灣BC Racing Team領軍統籌，派出近十台現役超跑廠車與Drift car在21日到22日周末假期，參與SUPER CAR賽車表演。

亞果表示，草地區域有特色精品、文青餐車、美式胖卡，及現場更有不間斷表演，並號召近50多部賽車及歐系特色改裝車、重機快閃車聚，完整呈現出嘉年華氛圍。

VIP碼頭區域，開放近10艘遊艇會、代理商及私人船主的豪華船艇，讓參加者可登上船艇參觀，更可近距離與伊林模特兒拍照及欣賞表演。

亞果表示，亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團，將一起把這個區域，打造成為全台最大遊艇城，藉由此次台南亞果遊艇嘉年華的舉辦，把未來藍圖展現民眾面前。

(工商 )