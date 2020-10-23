立法院司法及法制委員會2017年5月24日審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，國民黨團書記長王育敏的任姓女助理送資料時，疑遭電線絆倒，「碰」一聲巨響，手部撞到桌子受傷送醫。任女認為會議室設計不良造成，氣得提起國賠訴訟，要立法院賠償400多萬元。

事發當下，民進黨立委葉宜津正在質詢銓敘部長周弘憲，突然傳出「碰」一聲巨響，葉嚇得目瞪口呆，趕緊要求「時間暫停」，並走下質詢台查看狀況。原來是王育敏請任女拿資料給他，任女小跑步過去，疑遭地上電線絆倒。

王育敏見狀立刻請醫護人員到場，任女則表情痛苦不斷哀號，醫護人員簡單包紮後，將任女抬上擔架，送往台大醫院急救。會議因此暫停將近5分鐘，葉宜津準備繼續質詢時，一度祈禱：「希望剛才的助理沒事。」

台北地院今開庭，任女主張，案發當天她們在紅樓302會議室開會審查草案，因會議室設計不良，害她在準備遞資料給王育敏時，被電線絆倒、手部撞傷送醫，立法院因負擔賠償責任，故請求醫療費、精神慰撫金等共400多萬元。

立法院的律師抗辯，立院是委員制，而非首長制，基於「自主原則」，院方總務科、甚至是院長都無法介入審查會議，案發當天會場的布置等，應是由召集委員王育敏主導，意外也應由王全權負責，任女不應向立院求償，且根據302會議室最近一次的整修照片，任女跌倒處根本沒有電線，之前也未發生跌倒受傷事件，應是任女穿高跟鞋跑步，不慎跌倒。

庭末，法官諭知辯論終結，定11月20日宣判。

(中時 )