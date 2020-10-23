擁有百萬訂閱的台灣知名網紅「放火」，因為聚會後到JKF女郎「青青」家中聊天，被對方男性友人要求拍全裸影片道歉，還勒索30萬元，引發軒然大波，對此青青在IG還原當晚事件始末，並公開道歉。

青青表示當天烤肉聚餐後，邀約放火到家裡，卻跟陳男表示「有姐妹來家裡」，沒想到陳男得知狀況後，便夥同許多人來到住處，更揚言要痛毆放火，後來認為並非大事，改答應放火要求，用錢解決此事，而放火被迫脫光衣服拍攝的影片，事後也全部遭到刪除，不過陳男唯一要求就是希望青青不要介入，而放火當時簽了30萬元本票，自己則是新聞曝光後才知道。

青青強調當時先行離開後，有先跟陳男通過電話，並再三強調整起事件放火是無辜的，事後也私訊跟放火道歉，接著強調和陳男已經毫無關係，也沒有拿任何一分錢，更沒有想過要對放火「設局和仙人跳」，最後更對所有捲入此事的人致歉，也對社會大眾感到很對不起。

此外，青青表示會反省自己行為後，再重新出發，至於公司有任何處置，自己都願意接受，對此網友留言狂酸：「陳男是你的誰，可以管那麼多，還是不敢承認是男友」、「所以是跟男朋友同居，然後帶炮友回家被抓姦在床這樣」、「劇本寫太爛，完全撇的乾乾淨淨」。

(中時新聞網)