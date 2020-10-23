擁有百萬訂閱的台灣知名網紅「放火」，因為聚會後到JKF女郎「青青」家中聊天，被對方男性友人要求拍全裸影片道歉，還勒索30萬元，引發軒然大波，對此青青在IG還原當晚事件始末，並公開道歉。

青青表示當天烤肉聚餐後，邀約放火到家裡，卻跟陳男表示「有姐妹來家裡」，沒想到陳男得知狀況後，便夥同許多人來到住處，更揚言要痛毆放火，後來認為並非大事，改答應放火要求，用錢解決此事，而放火被迫脫光衣服拍攝的影片，事後也全部遭到刪除，不過陳男唯一要求就是希望青青不要介入，而放火當時簽了30萬元本票，自己則是新聞曝光後才知道。

青青強調當時先行離開後，有先跟陳男通過電話，並再三強調整起事件放火是無辜的，事後也私訊跟放火道歉，接著強調和陳男已經毫無關係，也沒有拿任何一分錢，更沒有想過要對放火「設局和仙人跳」，最後更對所有捲入此事的人致歉，也對社會大眾感到很對不起。

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9/16號在w hotel烤肉大家聚餐 結束後放火和我一同坐車離開 問說可不可以來家裡 當時我密了陳男說有姐妹來家裡 直到陳男說要回來拿衣服 但我當時沒有看到訊息沒有回覆他 和陳男說是姐妹是我的不對 我沒有誠實和他說 今天若是我誠實的和他說是男生朋友 就沒有這件事情了 在此對陳男真的非常抱歉 他急促的電鈴敲門讓當時的我不知道怎麼辦 我開門了 我希望他可以不要把事情鬧大 不要衝動 他只叫我東西收一收就走 沒有多久越來越多人來了 但他們當時針對放火 而我在收拾東西 他們質問放火 問我有沒有怎麼樣 我們也就一五一十的說 之後說要打放火 放火說希望用錢解決 陳男起初說不要用錢解決 要打他才解決 還有說要發到網路上 陳男叫放火脫光衣服講述事情經過 還有做體操 之後穿衣服 放火當時也檢查那隻手機影片都刪掉了 後來不知道陳男哥哥覺得這件事情不是大事 用錢解決就好了 不要動手 才用錢解決 而當時陳男完全不希望我干涉 只希望我趕快拿東西走人 所以後續他們本票這件事情 我完全不知道 也是昨天才知道的 走人之後我有和陳男通電話 我說放火是不知道這件事情以及無辜的 能不能他的錢由我來給 我不希望他這樣 陳男告知我不需要我來給 他很堅持對放火 我也有私訊放火和他說 對不起 我要怎麼補償你 可以見面講嗎 他回 可以 我會再跟妳說時間 不用想太多我沒跟別人說這件事，只有幫我處理的人知道而已。 我說 知道了對不起 發生這些事情不是我願意的 我真的很抱歉 我和陳男已經毫無關係 在這當中我完全沒有拿到任何一分錢 也完全沒有想過 設局 甚至仙人跳這件事情 在此我和陳男對不起 和放火對不起 這件事情是我的不對 發生這件事情對社會大眾真的很對不起 這件事情和瘋男也毫無關係 波及到他們對不起 純屬我個人行為 影響到瘋男真的非常抱歉 接下來我會反省再重新出發 也對公司感到非常抱歉 純屬我個人行為 有任何處置我都願意接受。

青青（@c.0214）分享的貼文 於 張貼

此外，青青表示會反省自己行為後，再重新出發，至於公司有任何處置，自己都願意接受，對此網友留言狂酸：「陳男是你的誰，可以管那麼多，還是不敢承認是男友」、「所以是跟男朋友同居，然後帶炮友回家被抓姦在床這樣」、「劇本寫太爛，完全撇的乾乾淨淨」。

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(中時新聞網)

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