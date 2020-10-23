導演許承傑（左起）率演員孫可芳、陳淑芳、陳姸霏和觀眾聊電影。（桃園電影節提供）

陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄主演的電影《孤味》風光入圍金馬6項大獎，該片同時也是今年桃園電影節閉幕片，23日導演許承傑率演員陳淑芳、孫可芳、陳姸霏出席桃園電影節放映宣傳，3人在片中各自飾演阿嬤、女兒、孫女，「三代同堂」同時現身。

孫可芳表示，當初最先知道陳淑芳演她媽媽，直呼相當興奮，更笑說家裡的爺爺是陳淑芳影迷，談起兩人在片場的互動，原來許承傑對陳淑芳下禁哭令，反而讓孫可芳對戲時更想哭，「我都不敢看淑芳阿姨的眼睛，每次看到她就好想哭，吵架那場戲一看到媽媽的臉就心碎。」

談起片中飾演姊姊的謝盈萱、徐若瑄，孫可芳笑說這兩位就是女神級姊姊，一聽到要合作嚇了一大跳，其中她跟謝盈萱是舊識，過去也曾短暫演過姊妹，「我們平常也很常打鬧、聊天，我都會故意鬧盈萱、逗她，因為她比較安靜，V姊（徐若瑄）的話，她跟二姊這個角色很不一樣，本就是很海派、很照顧大家，非常貼心。」飾演徐若瑄女兒的陳姸霏，也大讚媽媽體貼，「我印象深刻的是，有一次我感冒，V姊就立刻拿出她的保健食品給我吃，我覺得非常溫暖。」

(中時 )