經過1年調查，美國眾議院司法委員會反壟斷小組提出一份近450頁、針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，美國司法部更點名Google 母公司 Alphabet 壟斷市場，外媒分析，美國司法部此舉，另外1家科技巨頭蘋果恐怕也會受創。

據《Barrons》報導，美國司法部指控，Google支付蘋果高額費用，讓Google成為Safari預設的搜尋引擎，並根據引述的公開資料來估算，Google每年要支付蘋果約80~120 億美元。如果美國司法部估算正確，表示蘋果的服務部門營收比重17%~26% 來自 Google。

報導指出，近年來iPhone 銷售貢獻比重逐年下降，蘋果全力發展服務部門營收，以 2019 年財年來看，服務部門營收 462 億美元、占整體17.7%。蘋果在談論這一個部門的收入時，大多著重在Apple Music、Apple TV+ 等串流業務貢獻，但美國司法部所提出的指控，卻意外揭露蘋果仰賴的營收，還有來自Google的貢獻。

外界擔憂，目前所掀起的反壟斷法議題，美國司法部針對Google打擊，可能會讓Google 和蘋果的合作生變，並傷害蘋果服務部門的營收，甚至衝擊股價。蘋果也早在前幾年就試圖從銷售部門的營收貢獻，逐漸轉移至服務部門，讓蘋果轉型成一家提供服務的科技公司，降低依賴硬體銷售，根據市場數據來看，軟體公司的本益比也較高於硬體公司。

分析師警告，若蘋果的營收前景出現變數，將對於蘋果股價帶來衝擊，因為市場對於科技公司的營運前景對於股價推升有重要影響。

(中時新聞網)