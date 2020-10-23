內政部次長陳宗彥（中）23日出席「百年追尋」活動，並秀出個人日本時期戶籍謄本。右起高巿府文化局長王文翠、民政局長閻青智、陳宗彥、高雄巿副巿長史哲、教育局長謝文斌。（曹明正攝）

高雄一百系列活動，23日在三民第一戶政事務所舉行「百年追尋：那些年戶籍謄本告訴我們的故事」活動，內政部次長陳宗彥、高雄巿副巿長史哲鼓勵市民花15元，只要3天就能溯源日本時期戶籍謄本，了解自己家族的遷移史。

史哲拜託，戶政人員要有能力解說，也不要讓民眾來查後認為「文化局搞這個幹嘛」？他提到，若以大高雄來看，1920年的巿區不到5萬人，因此他猜，現在的高雄95％可能是移民，所以要溯源找出真正的高雄人是很困難的。

「無史不成國」他說，高雄一百的第1件事，就是全民來溯源。殖民、威權時期，是為了監視、掌控，才建立戶政資料，但也因為保留完備，加上國家很早就把資料數位化，因此現在只要3天花15元，就能看到自己的前世今生。

文化局指出，1920年高雄州設立，同年台灣第1次與日本國土同步進行大規模戶口調查，當時的普查完整地紀錄了高雄的市民群像，除記載全戶、個人身分，也記載是否纏足、傷殘、種痘或吸食鴉片、遷徙、前科、除戶等異動。

今天的活動內政部次長陳宗彥、高雄巿副巿長史哲、文化局長王文翠、民政局長閻青智、教育局長謝文斌率先申請日本戶籍謄本，另也邀請哈瑪星郭立初、左營區鄭正國2個百年家族後代，分享追尋家族歷史的甘苦與感動。

(中時 )