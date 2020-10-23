中天新聞台面臨換照之際，駐日代表、前行政院長謝長廷22日在臉書指出，扁政府要關TVBS時，扁原本說該怎麼做就去做，後來輿論帶風向，扁才公開表示絕對不會關電視台；謝酸扁說，本來為總統擋子彈也是下屬責任。國民黨革命實踐研究院院長羅智強今在臉書批評表示，謝長廷說謊都不會臉紅，他是那種「長官反對就不持續進行」的人嗎？

對於謝長廷爆料當初要關TVBS是陳水扁的決定，也都有跟陳水扁報告，「他如果反對也不可能持續進行」，羅智強痛批，謝長廷說謊都不會臉紅，他是那種「長官反對就不持續進行」的人嗎？

羅智強以外交部長吳釗燮為例，吳釗燮曾說，「謝長廷要督導指揮大阪處是沒問題的，謝長廷的發言，一般民眾無法接受。我曾正式向謝長廷提醒，他多次以個人身分對外發言，均非基於外交部的指示。」羅智強質疑，謝長廷有在管吳釗燮發言嗎？

羅智強加碼爆料，前大阪處長蘇啟誠的夫人公開聲明，處長離去不是因為假新聞，而是「不想受到羞辱，以死明志」，結果日前他收到謝長廷告他的起訴狀，內文提到蘇處長是因為「假新聞的攻擊痛苦不堪」才輕生。羅智強痛批，連遺孀心情都不在乎的謝長廷，居然好意思說，他會在乎長官的「反對」？

羅智強說，當年陳水扁是不得不公開聲明打臉謝長廷提到，「媒體的任何報導與評論，固然可以大膽假設，也要小心求證，如有不實，也不是用政治力來介入，而是要透過市場機制，由閱聽者來做最後的裁判。」羅智強認為，陳水扁有一萬個缺點，但這句話足以在歷史留名。

羅智強強調，媒體當然有好有壞，但這個壞，不是政府決定，而是由閱聽眾決定，當年「大話新聞」對馬政府的批評，難道少了嗎？馬政府能夠尊重鄭弘儀，為什麼蔡英文不能包容王又正。

(中時 )