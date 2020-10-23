【中天人心內話】生活記者吳繢衫

中天新聞台換照爭議不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會，引發各界質疑打壓新聞自由。對此，中天新聞生活組記者吳繢衫表示，「新聞歸新聞，政治歸政治，不應該凌駕在新聞自由之上的」。

專跑負責交通線的吳繢衫說，「長官給了我機會來到這邊，我就是把握住，其實來之前也是有很多人跟我講過，中天可能會有換照的一些爭議，那時候我覺得畢竟新聞歸新聞，政治歸政治，政治不應該凌駕在新聞自由之上的。」

進到中天新聞後，吳繢衫表示，「一直覺得對於一個跑生活的記者來說，只要堅守住有做到新聞平衡、客觀的報導，然後去查證，我覺得這是盡我所能能努力的部分，也覺得我現在有做到。」

吳繢衫直言，「現在如果中天被肅清了，那以後如果不是民進黨執政的話，那像現在的綠媒，或者是所謂的民進黨的一些側翼，也會遭到這樣子的對待，覺得這也是蠻值得大家討論的一個議題點。」

最後，吳繢衫也說，「現在的這個風波，是真的希望可以挺過去，不想要失業。」

(中時新聞網)