中國上海日前發生一起情侶糾紛，男友因為不滿既定行程被女友打亂，兩人冷戰過後女友先離開家中，沒想到男方一氣之下竟從冰箱拿出一大袋共9斤（4.5公斤）重的冷凍牛肉直接從住家８樓往外丟，結果砸中停放在樓下的汽車擋風玻璃，玻璃當場被砸出個大洞。

根據《澎湃新聞》報導，今年6月女方從老家雲南帶回一些土產，並和男友商量過幾天帶土產去探望另名親戚，結果沒想到女友隔天竟改口說當天下午就要去找親戚，讓男友心生不滿，兩人吵架後決定冷戰，女友離開家中後，劉男為發洩情緒，竟從冰箱拿出凍牛肉拋出窗外。

失控男友從８樓扔下4.5公斤冷凍牛肉，造成汽車擋風玻璃被砸破。（圖／翻攝自澎湃新聞）

男友表示，因為當天是周日，女友剛從外地回來，她特地請假想多陪伴女友，但是她竟然臨時變卦，當天下午就要出門，他才會不滿。女友則說，當天吵完架後她準備要騎車離開，突然聽到「碰」一聲，她身旁汽車的擋風玻璃就配砸壞了。

據了解，經過警方詢問後，劉男坦承犯案，而上海市青浦區人民檢察院於9月27日以「危害公共安全罪」對劉男提起公訴。

(中時新聞網)