當賽後看到隊上新人盧峻翔遭到媒體層層包圍，因傷無法上場的施晉堯經過時不禁說，「這不是最準的男人嗎？我看我該退休了，不僅是SBL，就連P＋聯盟也是！」不過更誇張的還是盧峻翔自己的回答，「我自己也不知道為何這麼準！」

靠著盧峻翔單場投14中10，含三分球投7中6，攻下全場最高27分的火燙手感演出，璞園23日以82比75力退裕隆，拿下Molton台灣超級籃球挑戰賽第2勝(2敗)，盧峻翔說：「我們當前傷兵很多、相當缺人，所以我必須跳出來。」

「當然我最感謝的還是楊宜峰教練的信任，讓我可以打先發，更告誡我不要怕、不要猶豫，該投就要投，」盧峻翔說，「畢竟這是我第1次打職業隊，菜鳥球季目標當然是新人王，不管教練給我多少上場時間，我就是上場做好自己工作。」

其實盧峻翔也算另類的「因禍得福」，前役因為璞園兵分兩路，留在SBL挑戰賽的5名璞園球員，被迫都打滿全場40分鐘，盧峻翔也不例外，「我很驚訝怎麼會有職業球隊打滿40分鐘，也因這種狀況，讓我可以更熟悉場上強度與節奏。」

璞園執行教練楊宜峰也對盧峻翔的神準表現感到滿意，卻也不知道他為何可以準成這樣，「大概是給他夠多的上場時間，他就有好表現吧。我相信他很有機會拿下SBL新人王，畢竟來到我們這裡，學長都會提點與幫忙，甚至給學弟信心。」

(中時 )