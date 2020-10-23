新北市新莊分局21日下午在轄區執行查緝車手勤務，先查獲1名提款車手後，恰巧另一組詐騙集團車手也在附近取款，但把風的人員自顧滑手機，未注意警方在附近逮人，一舉將5名詐騙集團的成員全部逮獲。

據了解，偵查隊分隊長李政融及新莊所所長張謝佛正好執行查緝車手勤務，發現27歲的陳姓新莊中正路上的一處提款機領錢不時看著手機，似乎在等待指示，員警於是主動上前盤查，果然發現陳男就是詐騙集團派出的提領車手，當場將他逮捕。

當警員查獲陳男準備收隊，行經附近的銀行發現發現35歲的洪姓男子與22歲的翁姓男子出現，由洪男用提款卡領錢後，立即將錢交給一旁的翁男，翁男則是親自數著白花花鈔票，引起員警側目，上前盤查後，洪男誆稱自己欠對方錢才領錢要還債，但立刻遭警方打臉，而一旁原本派駐在附近的把風人員，卻自顧滑手機，並沒有發現警方到場。

查緝警員逮到負責提領的車手洪男及負責一層收水的翁男後，又在附近查獲負責監控的23歲郭男，原來他是翁男派來，負責查看周圍有無警察，沒想到他只顧著滑手機，直到員警上前盤查他，這才驚覺插翅難逃。郭男落網後，員警又循著蛛絲馬跡在附近逮到負責二層收水的26歲高男及30歲廖男，二人開著車在車上聽音樂等候對方上繳贓款，沒想到等到的卻是大批刑警上車逮人。

警方訊依將6人全部依刑法詐欺及洗錢防制法等罪移送新北地檢署偵辦，並要持續追查上游的詐騙集團。

(中時 )