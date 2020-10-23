霍建華深吻林心如落淚 表白「我愛你」

林心如、霍建華由10年朋友升格變情人，小倆口結婚4年感情恩愛，育有一女小海豚。然而林心如日前就遭媒體直擊與霍建華在台北街頭起爭執，兩人不歡而散，她更一個人呆坐路邊，疑似哭泣，引爆輿論熱議。

林心如被直擊與霍建華在街頭爭執，林心如還遭老公丟下，一個人呆坐路邊，疑似獨自垂淚，不過林心如事後解釋只是與老公討論事情聲音比較大聲，不少網友也認為哪對夫妻不吵架，見怪不怪。

網友甚至還起底林心如去年上大陸實境秀《幸福三重奏》，高調告白霍建華的影片，揭曉兩人真實相處關係。影片中林心如一臉甜蜜地坦言自己是「顏控」，還說能嫁給霍建華是她這輩子最幸福的事，開心可以嫁對一個又帥又好又理解她又包容她的好老公。

其實林心如2017年上黃子佼主持《佼心食堂》，就曾被網友好奇提問「如果跟霍建華吵架，會怎麼和好？會讓妳嗎？」林心如表示要看是什麼事情，更坦言兩人吵架都是為了雞毛蒜皮的小事，還稱其實與霍建華真的不太吵架，言談中盡是甜蜜。

(中時新聞網)