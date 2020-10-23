緯創女子公開賽冠軍石澄璇接受「潑水儀式」慶賀。(TLPGA提供)

總獎金600萬元的緯創女子公開賽，今日在東華高爾夫俱樂部進行第三回合決賽，雨勢停歇，然而風勢要比前兩天更為猛烈。經過 54 洞征戰，綽號「小石頭」的石澄璇以 213總桿，逆轉奪下生涯第二冠，並且獲得108萬獎金。旅美好手程思嘉214 桿名列第二，台巡好手劉嬿和王莉甯 215 桿並列第三，這 4 位選手也是本次比賽僅有的紅字成績。在美國就讀大學的張子怡，以平標準桿的 216 桿，獲得最佳業餘選手殊榮。

前一天刮風下雨，選手吃足苦頭，不過決賽的天氣卻出乎意料，即便風勢還是強勁，但至少不再下雨，客觀條件好上許多。領先組的石澄璇和程思嘉，一開始的手感都不是很好，李旻雖然也掉了一桿，但一度領先多達3桿，變成一人獨走，眾家選手爭第二的局面。

轉場後，戰況大轉變，李旻第11、12 洞出現失誤，兩洞花掉4桿，石澄璇則在第12洞抓鳥，變身領先者。石澄璇雖然第15洞吞下bogey，對手程思嘉第16洞抓鳥，但仍保有一桿的優勢。最後兩洞，兩人都沒有再進帳，石澄璇就以一桿勝差笑納職業生涯第二座冠軍。

石澄璇賽後表示，很意外能夠獲得冠軍，因為以往來東華球場比賽，天氣大都不佳，成績也不理想，這一次終於有所突破，在風雨的天氣下以-3完賽，更棒的是還拿下冠軍，所以相當開心。她說今天前九吞下兩個 bogey，覺得很懊惱，也有點失望。第 11 洞李旻失誤，石澄璇意識到自己變成領先者，於是提醒自己要冷靜，必須謹慎處理每一桿。石澄璇去年拿到法國巴黎銀行財富管理傳承賽的冠軍，她覺得那是個開始，而緯創女子公開賽的冠軍，則是讓她更肯定自己。

旅美選手程思嘉前半場不覺得有機會爭冠軍，即便同組的李旻失誤，她也覺得其他選手很可能已經超越，直到第14洞看見領先板，才知道只落後一桿。這場比賽，程思嘉一直沒有掌握果嶺的速度，她說第14洞的bogey有點可惜。今天前九37桿，她覺得沒機會了，所以放手去打，沒想到反而打得順手，方向跟距離都和預想的一樣，整體來說還算滿意。

本土選手王莉甯今天-2，是單回合最佳成績，最後以-1和劉嬿並列第三。她說今天採取較為積極的進攻策略，效果也不差，一共抓下6 隻birdie，只是有些地方處理得不好，所以也有 4 個bogey，但能夠以這個名次完賽，她覺得相當滿意。

業餘選手張子怡今天抓下全場唯一的老鷹，以平標準桿的216桿並列第 5，相隔兩年再度獲得最佳業餘選手頭銜。張子怡賽後說，一開始的心態還是太急，花掉一桿，她趕緊試著找回感覺，還好沒有花太多的時間。前一陣子開學，加上應付期中考，張子怡說壓力很大，還好透過健身與冥想訓練，狀況恢復不少。張子怡第二回合開始讓自己平順的進行比賽，依照擬定的策略去做，結果還不錯，也贏了和爸爸之間的打賭。

(中時 )