立法委員吳琪銘今與水利署署長賴建信、新北市水利局副局長楊宗珉等人到三峽長福橋考察，討論長福景觀橋改建、三峽河岸景觀改造。水利署指出，目前第二期工程已超前進度，長福橋改建工程初估須3.7億元經費，而周邊環境營造須1.3億元。對此，吳琪銘表示會全力爭取水利署7成經費補助，盡快完工，帶動三峽觀光人潮。

三峽河因曾發生潰堤而拆除攔河堰，河川的美景消失。吳琪銘、在地議員和里長與水利署共同商討，開始實施橋段環境改造計畫。水利署課長曹榮顯說明，設立親水設施、臨時防汛擋板等第一期防洪工程項目已在去年完工，第二期工程主要以綠美化為主，目前已完成41％。

水利局今報告指出，長福橋橋墩過高、橋台阻水、橋長及出水高度不足，影響水流，因此提出改建計畫，將長福橋改造成地標人行景觀橋。目前評估景觀主橋須3.7億元的工程經費，周邊環境營造則須1.3億元經費。吳琪銘表示，長福橋是連接祖師廟和三峽老街的重要通道，將全力向中央爭取水利署7成經費補助，盡快讓長福橋完工，推動三峽觀光。

新北市議員廖宜琨則補充，長福橋改建應配合長福停車場一起施作，讓停車場跟長福橋高度結合，讓民眾方便進出停車，對觀光也有益處，而長福橋改建後，區公所也應該提高維護管養費，維護橋樑和三峽溪周邊環境。

(中時 )