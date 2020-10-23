大里區農會舉行蘭花評鑑競賽，全場總冠軍為花農林將凱所栽培的蝴蝶蘭（右）。（黃國峰攝）

大里區農會成立100週年慶祝系列活動，22日在國光假日花市舉辦蘭花評鑑競賽，並於23–25日在國光假日花市舉行全國蘭花大展，除了參賽的272盆外，還有志不在參賽僅參展，相加共近350盆蘭花展出，現場蘭花都各具特色，爭奇鬥艷、美不勝收。

總幹事賴東陽表示，台灣蘭花聞名於世，在世界花卉市場上最大的競爭優勢在於具有豐富的種源與育種能力，可提供符合市場需求高品質且具價格競爭力的種苗，共計350盆蘭花23至25日在國光假日花市展出，現場並有導覽，同時於24及25日兩天上、下午都有花卉盆栽DIY活動，歡迎民眾現場報名。

此次競賽全場總冠軍為花農林將凱奪冠，其栽培的蝴蝶蘭（Phal.Charming Qriental Beauty）為從最佳實生苗中，分生苗栽培，需在温室中保持光線、室温及濕度栽培，單株可同時開花數拾至佰朵以上，且花色粉紅白心，對比鮮明。

而禮籃全場總冠軍為名為「台灣之光」，作者游生全，作品工法嚴謹、層次分明、繁花爭妍、調配鮮艷、亮麗無比，恰似自然與美和諧共生的畫面，欣賞起來相當賞心悅目，經全體評審壓倒性支持，榮獲全場禮籃總冠軍。

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